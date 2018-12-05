Дэвид Немировски: Матчи против таких соперников – праздник, и очень обидно так проиграть СКА сегодня

Хоккей 05 декабря 2018 00:04 Источник: ХК СКА

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- Поздравляю СКА с победой. Видно было по движению - они были свежее. Тяжелая игра. Конечно, 0:6 – очень неприятно так проиграть. Соперник заставлял ошибаться. Была пара моментов в начале игры, в которых мы не забили, потом игра пошла в сторону СКА. Сложный матч, нам надо побыстрее поработать над ошибками и готовиться к следующей игре.

- СКА для вас не чужая команда. Матчи с армейцами имеют какую-то дополнительную эмоциональную составляющую для вас?

- Конечно. Три сезона провел здесь, много хороших воспоминаний осталось, очень понравился город, когда я тут жил. Конечно, принципиально играть против такой команды как СКА, матчи против таких соперников - праздник. И очень обидно так проиграть сегодня.

- Какой момент в матче считаете ключевым? И почему «Торпедо» стало играть хуже, чем до этого в какой-то момент?

- Ключевой момент, думаю, как всегда – первый гол. Неудачно попал защитник клюшкой, сами себе забили. И потом было много разных моментов, дальше играли неудачно и не смогли вернуть матч, - приводит слова Немировски пресс-служба СКА.