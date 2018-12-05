Дэвид Немировски: Матчи против таких соперников – праздник, и очень обидно так проиграть СКА сегодня - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 00:04Источник: ХК СКА

    Дэвид Немировски: Матчи против таких соперников – праздник, и очень обидно так проиграть СКА сегодня

    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

    - Поздравляю СКА с победой. Видно было по движению - они были свежее. Тяжелая игра. Конечно, 0:6 – очень неприятно так проиграть. Соперник заставлял ошибаться. Была пара моментов в начале игры, в которых мы не забили, потом игра пошла в сторону СКА. Сложный матч, нам надо побыстрее поработать над ошибками и готовиться к следующей игре.

    - СКА для вас не чужая команда. Матчи с армейцами имеют какую-то дополнительную эмоциональную составляющую для вас?
    - Конечно. Три сезона провел здесь, много хороших воспоминаний осталось, очень понравился город, когда я тут жил. Конечно, принципиально играть против такой команды как СКА, матчи против таких соперников - праздник. И очень обидно так проиграть сегодня.

    - Какой момент в матче считаете ключевым? И почему «Торпедо» стало играть хуже, чем до этого в какой-то момент?
    - Ключевой момент, думаю, как всегда – первый гол. Неудачно попал защитник клюшкой, сами себе забили. И потом было много разных моментов, дальше играли неудачно и не смогли вернуть матч, - приводит слова Немировски пресс-служба СКА.

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