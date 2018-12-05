Владимир Юрзинов: Знарка учить – только портить

Хоккей 05 декабря 2018 11:06 Источник: «Собеседник» Автор: Липкин Антон

Бывший главный тренер сборной России стал консультантом штаба национальной команды.

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов высказался о назначении Олега Знарка консультантом штаба сборной России.

«В этой должности мне не нравилось название – «консультант», – приводит «Собеседник» слова Юрзинова. – Я себя считал скорее советником.

Консультируют обычно того, кто сам ничего не знает. Олега с командой, которая добилась успеха своей упертостью и талантом, учить – только портить.

Моя роль была скромной – только лишь придать ребятам уверенности. Но я за то, чтобы все наши звезды, тренеры, игроки из НХЛ принимали участие в нашем хоккее. Опыт – это огромное богатство».

Напомним, 55-летний Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. В этот Юрзинов был консультантом его штаба.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в обязанности Знарка в новой должности будут входить проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.