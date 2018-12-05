Джон Торторелла: Всю игру задавался вопросом, стоит ли менять Бобровского

Хоккей 05 декабря 2018 11:45 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский вратарь был заменен только после восьмого пропущенного гола от «Калгари».

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла объяснил, почему долго не менял голкипера Сергея Бобровского по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (6:9).

«Я на протяжении всего матча задавался вопросом, стоит ли мне его менять, потому что вы сами видели – там было много рикошетов, – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. – Просто такой выдался вечер.

Не было похоже, что он испытывал дискомфорт. Я решил посмотреть, сможет ли он через это пройти».

Напомним, 30-летний Бобровский начал игру в стартовом составе и к 47-й минуте пропустил восемь голов, отразив 18 из 26 бросков соперника. Только после этого Торторелла заменил его на Йоонаса Корписало.

При этом главный тренер «жакетов» сообщил, что Бобровский начнет следующую игру с «Филадельфией», которая пройдет в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.