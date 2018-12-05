Сборная России представила форму на матч с Финляндией на Кубке Первого канала (видео)

Хоккей 05 декабря 2018 14:21 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Российский этап Евротура пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Пресс-служба сборной России по хоккею презентовала комплект формы, в котором выступит команда в матче с Финляндией.

Форма приурочена к 100-летнему юбилею Анатолия Тарасова и выполнена в стиле 50-х годов прошлого века.