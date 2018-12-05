Сборная России представила форму на матч с Финляндией на Кубке Первого канала (видео)

Российский этап Евротура пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Пресс-служба сборной России по хоккею презентовала комплект формы, в котором выступит команда в матче с Финляндией.
Форма приурочена к 100-летнему юбилею Анатолия Тарасова и выполнена в стиле 50-х годов прошлого века.
В этой форме сборная России в рамках Кубка Первого канала выйдет на матч с финнами на футбольном стадионе в Петербурге.— Хоккей России (@russiahockey) 5 декабря 2018 г.
Игра приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения Анатолия Тарасова, так что вдохновились дизайном из 50-х 🤩
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Поболеем 🙌🏻 pic.twitter.com/U7L5WMYH4P