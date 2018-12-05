«Аризона» перейдет в Центральный дивизион после вступления «Сиэтла» в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 15:18Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    «Аризона» перейдет в Центральный дивизион после вступления «Сиэтла» в НХЛ

    Сейчас команда играет в Тихоокеанском дивизионе.

    Совет директоров НХЛ утвердил новое распределение команд по дивизионам, которое вступит в силу с 2021 года, когда в лиге появится новый клуб из Сиэтла. Новичок займет место «Аризоны» в Тихоокеанском дивизионе, а «койоты» перейдут в Центральный.

    «Мы посчитали, что такой шаг станет очень разумным по целому ряду причин, – приводит официальный сайт НХЛ слова комиссионера лиги Гэри Беттмэн. – В пользу этого говорит географическое расположение команд. Оно будет способствовать появлению новых принципиальных соперников.

    «Аризона» находится в другом часовом поясе по сравнению с командами на тихоокеанском побережье, что вызывает сложности с планированием телетрансляций. Посмотрите на принцип составления календаря, как часто команды играют со своими соперниками по дивизиону и конференции. Станет понятно, что количество перелетов увеличится не очень сильно.

    Мы всегда составляем календарь так, чтобы он был максимально выгодным. С учетом всего вышесказанного, «Аризоне» будет удобнее играть в Центральном дивизионе, а не в Тихоокеанском. Взвесив все факторы, мы посчитали этот вариант самым логичным».

    Напомним, накануне совет директоров НХЛ принял решение о включении в лигу команды из Сиэтла, которая начнет играть в сезоне 2021/2022.

    #нхл#хк аризона койотис#клуб нхл из сиэтла#беттмэн гэри
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