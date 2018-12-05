Появилось фото стадиона «Санкт-Петербург» во время хоккейного матча

Хоккей 05 декабря 2018 15:59 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Сборная России по хоккею в рамках матча Кубка Первого канала с командой Финляндии проведет матч на стадионе «Санкт-Петербург».

Федерация хоккея России в твиттере разместила фотографии того, как будет выглядеть стадион «Санкт-Петербург» во время игры.

Это новая глава в хоккейной истории, это Классика! 16 и 22 декабря встречаемся в Петербурге ✊🏻



Отвечаем на вопрос, как будет выглядеть футбольный стадион в хоккейной конфигурации — нам кажется, ему к лицу 😉



И да, билеты тают на глазах, торопитесь — https://t.co/EDuWb9bxTw pic.twitter.com/4tdScii30o — Хоккей России (@russiahockey) 5 декабря 2018 г.

Матч Россия – Финляндия состоится 16 декабря в 17:00 мск.