Появилось фото стадиона «Санкт-Петербург» во время хоккейного матча - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 15:59Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Сметанникова Дарья

    Появилось фото стадиона «Санкт-Петербург» во время хоккейного матча

    Сборная России по хоккею в рамках матча Кубка Первого канала с командой Финляндии проведет матч на стадионе «Санкт-Петербург».

    Федерация хоккея России в твиттере разместила фотографии того, как будет выглядеть стадион «Санкт-Петербург» во время игры.

    Матч Россия – Финляндия состоится 16 декабря в 17:00 мск.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#стадион санкт-петербург#фхр
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