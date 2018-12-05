Хоккей 05 декабря 2018 17:34 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб сборной России определился с заявкой на МЧМ-2019

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.