Тренерский штаб сборной России определился с заявкой на МЧМ-2019 - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 17:34Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Сметанникова Дарья

    Тренерский штаб сборной России определился с заявкой на МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.

    Стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат мира-2019.

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

    Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).

    Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

    Перед вылетом в Канаду сборную Россию покинут пятеро игроков. В заключительный этап подготовки к молодежке присоединятся пятеро хоккеистов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие – Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»).

    #молодежная сборная россии по хоккею#мчм-2019
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