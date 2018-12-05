Вадим Епанчинцев: Хохлачев не слабее Гусева, Капризова и Григоренко - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 17:39Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Вадим Епанчинцев: Хохлачев не слабее Гусева, Капризова и Григоренко

    Форвард «Спартака» набрал 23 очка в 35 матчах сезона.

    Бывший главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев высказался о доминировании в КХЛ СКА и ЦСКА.

    – Это данность нашего времени, – приводит слова Епанчинцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Понятно, что с ними очень сложно играть. Но одновременно и интересно. В «Спартаке» тоже есть хоккеисты, которые достойны сборной. Например, Александр Хохлачев. Но пока его не видят в первых двух звеньях национальной команды.

    – Хохлачев с точки зрения атакующего потенциала не слабее Гусева, Капризова, Григоренко?
    – Не слабее. Он доказывает это в играх за «Спартак».

    В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 23 (11+12) очка в 35 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафа.

    В среду стало известно, что Хохлачев вошел в состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна в Швейцарии.

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