Вадим Епанчинцев: Хохлачев не слабее Гусева, Капризова и Григоренко

Хоккей 05 декабря 2018 17:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Форвард «Спартака» набрал 23 очка в 35 матчах сезона.

Бывший главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев высказался о доминировании в КХЛ СКА и ЦСКА.

– Это данность нашего времени, – приводит слова Епанчинцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Понятно, что с ними очень сложно играть. Но одновременно и интересно. В «Спартаке» тоже есть хоккеисты, которые достойны сборной. Например, Александр Хохлачев. Но пока его не видят в первых двух звеньях национальной команды.

– Хохлачев с точки зрения атакующего потенциала не слабее Гусева, Капризова, Григоренко?

– Не слабее. Он доказывает это в играх за «Спартак».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 23 (11+12) очка в 35 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафа.

В среду стало известно, что Хохлачев вошел в состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна в Швейцарии.