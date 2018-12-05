«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург»

Хоккей 05 декабря 2018 18:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» на своем льду принимала магнитогорский «Металлург». Матч в основное время закончился вничью (0:0). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Сибирь» (1:0).

Игроки «Сибири» реализовали два буллита, хоккеисты «Магнитки» - один.

«Сибирь» во второй раз одерживает победу над «Металлургом». В первой игре 14 октября в Магнитогорске новосибирский клуб победил со счетом 2:0.

После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

8 декабря «Металлург» сыграет на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день встретится с «Трактором».