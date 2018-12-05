«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург» - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 18:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург»

    В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» на своем льду принимала магнитогорский «Металлург». Матч в основное время закончился вничью (0:0). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Сибирь» (1:0).

    Игроки «Сибири» реализовали два буллита, хоккеисты «Магнитки» - один.

    «Сибирь» во второй раз одерживает победу над «Металлургом». В первой игре 14 октября в Магнитогорске новосибирский клуб победил со счетом 2:0.

    После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

    8 декабря «Металлург» сыграет на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день встретится с «Трактором».

    #хк металлург магнитогорск#хк сибирь#кхл
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