Александр Андриевский: Хорошо, что «Сибирь» не пропустила во втором периоде - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 20:42Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Александр Андриевский: Хорошо, что «Сибирь» не пропустила во втором периоде

    «Сибирь» дома в серии буллитом обыграла магнитогорский «Металлург» - 1:0.

    Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвел итог матча в Новосибирске. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Юкка Пельтола.

    «Если бы не второй период, я бы сказал, что мы сыграли хорошо. Но второй период мы провалили. Немного неправильно сыграли, дважды попали на пересменку, четыре минуты удаление. Хорошо, что все так закончилось и во втором периоде мы не пропустили.

    В третьем периоде мы вернулись в игру. Если убрать второй период, то матч был более или менее равным. В серии буллитов счастье было на нашей стороне», - цитирует Андриевского Sport24.ru.

    После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.

    #хк сибирь#андриевский александр#хк металлург магнитогорск#кхл
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