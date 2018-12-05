Александр Андриевский: Хорошо, что «Сибирь» не пропустила во втором периоде

Хоккей 05 декабря 2018 20:42 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Сибирь» дома в серии буллитом обыграла магнитогорский «Металлург» - 1:0.

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвел итог матча в Новосибирске. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Юкка Пельтола.

«Если бы не второй период, я бы сказал, что мы сыграли хорошо. Но второй период мы провалили. Немного неправильно сыграли, дважды попали на пересменку, четыре минуты удаление. Хорошо, что все так закончилось и во втором периоде мы не пропустили.

В третьем периоде мы вернулись в игру. Если убрать второй период, то матч был более или менее равным. В серии буллитов счастье было на нашей стороне», - цитирует Андриевского Sport24.ru.

После 36 матчей «Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» после 38 игр идет на четвертой позиции.