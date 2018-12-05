«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Слован» и прервал серию из четырех поражений - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 23:06Автор: Гичунцев Артур

    «Салават Юлаев» обыграл в гостях «Слован» и прервал серию из четырех поражений

    Поединок прошёл в Братиславе.

    Хоккеисты «Салавата Юлаева» нанесли домашнее поражение «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2.

    В составе победителей отличились Филип Ларсен, Егор Дубровский, Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев, оформивший дубль.

    Две шайбы хозяев забросили Рудольф Червены и Адам Лишка.

    Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

    В следующем матче уфимский клуб сыграет 7 декабря сыграет с рижским «Динамо», а «Слован» днем ранее сыграет против «Ак Барса».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Слован» – «Салават Юлаев» – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

    Голы: 0:1 – 5 Дубровский (Панин, Ларсен). 0:2 – 5 Хартикайнен. 0:3 – 5 Ларсен. 1:3 – 27 Червены (Месарош). 2:3 – 28 Лишка (Серсен, Чипчура). 2:4 – 34 Хохряков (). 2:5 – 46 Кугрышев

    #кхл
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