Дмитрий Квартальнов: Молодежь старается, где-то не получается, но надо учиться терпеть - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 00:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Квартальнов: Молодежь старается, где-то не получается, но надо учиться терпеть

    Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Амуром» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

    "Нам удался хороший старт – забили два гола, но потом была равная игра. Помог вратарь, в обороне действовали хорошо – очень рад, что сыграли «на ноль». В третьем периоде уже играли по счету.

    Половина команды – это молодые ребята, у команды серьезный график – много игр. Молодежь старается, где-то не получается, но надо учиться терпеть и играть такие матчи – когда соперник перехватывает инициативу", – цитирует Квартальнова клубная пресс-служба.

    После 36 матчей «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» после 34 игр идет на 12-й позиции на Востоке.

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