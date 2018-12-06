Дмитрий Квартальнов: Молодежь старается, где-то не получается, но надо учиться терпеть

Хоккей 06 декабря 2018 00:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Амуром» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

"Нам удался хороший старт – забили два гола, но потом была равная игра. Помог вратарь, в обороне действовали хорошо – очень рад, что сыграли «на ноль». В третьем периоде уже играли по счету.

Половина команды – это молодые ребята, у команды серьезный график – много игр. Молодежь старается, где-то не получается, но надо учиться терпеть и играть такие матчи – когда соперник перехватывает инициативу", – цитирует Квартальнова клубная пресс-служба.

После 36 матчей «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» после 34 игр идет на 12-й позиции на Востоке.