Кристиан Весалайнен: Не знаю, поеду ли на МЧМ, может, стоит остаться в «Йокерите» - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 09:04Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Кристиан Весалайнен: Не знаю, поеду ли на МЧМ, может, стоит остаться в «Йокерите»

    19-летний финн приехал в КХЛ из «Виннипега».

    Форвард «Йокерита» Кристиан Весалайнен пока не решил, поедет ли на молодежный чемпионат мира.

    В ноябре 19-летний финн перешел в «Йокерит» на правах аренды из «Виннипега». В трех матчах в КХЛ он забил два гола.

    «Пока не знаю, поеду ли на молодежный чемпионат мира, мне надо подумать, – приводит «Р-Спорт» слова Весалайнена. – У меня еще есть некоторое время, чтобы подумать.

    Я должен решить, как будет лучше – может, стоит остаться в «Йокерите». Пока не знаю, как будет лучше».

    Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.

    На групповом этапе сборная Финляндии сыграет в группе B со Швецией, США, Словакией и Казахстаном.

    #кхл#хк йокерит#весалайнен кристиан#мчм-2019#молодежная сборная финляндии по хоккею
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