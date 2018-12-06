Кристиан Весалайнен: Не знаю, поеду ли на МЧМ, может, стоит остаться в «Йокерите»

Хоккей 06 декабря 2018 09:04 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

19-летний финн приехал в КХЛ из «Виннипега».

Форвард «Йокерита» Кристиан Весалайнен пока не решил, поедет ли на молодежный чемпионат мира.

В ноябре 19-летний финн перешел в «Йокерит» на правах аренды из «Виннипега». В трех матчах в КХЛ он забил два гола.

«Пока не знаю, поеду ли на молодежный чемпионат мира, мне надо подумать, – приводит «Р-Спорт» слова Весалайнена. – У меня еще есть некоторое время, чтобы подумать.

Я должен решить, как будет лучше – может, стоит остаться в «Йокерите». Пока не знаю, как будет лучше».

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.

На групповом этапе сборная Финляндии сыграет в группе B со Швецией, США, Словакией и Казахстаном.