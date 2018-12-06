Игорь Уланов: Федоров честен перед хоккеем, в «Спартаке» он доказал, что занимает свое место

Хоккей 06 декабря 2018 09:25 Источник: ХК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Три очка форварда помогли команде победить «Йокерит».

Тренер «Спартака» Игорь Уланов высказался о результативности форварда Артема Федорова, который после обмена из «Салавата Юлаева» набрал 7 (4+3) очков в семи матчах за красно-белых.

«Мы разговаривали с Уфой прежде, чем совершить этот обмен, – приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака». – Прекрасно понимали, что этот парень честен перед хоккеем, откровенный, работящий. Иногда бывает, что игрок находится не в своей команде, не у своего тренера.

Здесь он получил практически все: и лед, и большинство, и хорошее игровое время. В первых же играх он доказал, что занимает свое место. То, что он набирает очки, огромная заслуга и Артема, и его партнеров».

Накануне в матче с «Йокеритом» (5:1) 25-летний Федоров набрал 3 (1+2) очка.