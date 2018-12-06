Андрей Алексеев: У нас достаточно плотный график, не так много времени на восстановление

Хоккей 06 декабря 2018 18:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Форвард московского «Динамо» подвел итог матча с китайским «Куньлунем»

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь» со счетом 4:3. Андрей Алексеев подвел итог матча.

– Со стороны игра выглядела тяжёлой. А вам как?

– Тяжелая, конечно. И по счету, и по показанному хоккею. У нас сейчас достаточно плотный график, не так много времени на восстановление. Стараемся как можно лучше себя проявлять, чтобы подниматься по турнирной таблице. Огорчает, что сейчас в команде много травмированных ребят. Отмечу и великолепную игру вратаря. Еременко нас уже в который раз спасает, – приводит слова хоккеиста News.ru.

«Динамо» после 36 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» после 33 игр идет на восьмой позиции.