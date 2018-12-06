Андрей Алексеев: У нас достаточно плотный график, не так много времени на восстановление - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 18:16Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Андрей Алексеев: У нас достаточно плотный график, не так много времени на восстановление

    Форвард московского «Динамо» подвел итог матча с китайским «Куньлунем»

    Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь» со счетом 4:3. Андрей Алексеев подвел итог матча.

    – Со стороны игра выглядела тяжёлой. А вам как?
    – Тяжелая, конечно. И по счету, и по показанному хоккею. У нас сейчас достаточно плотный график, не так много времени на восстановление. Стараемся как можно лучше себя проявлять, чтобы подниматься по турнирной таблице. Огорчает, что сейчас в команде много травмированных ребят. Отмечу и великолепную игру вратаря. Еременко нас уже в который раз спасает, – приводит слова хоккеиста News.ru.

    «Динамо» после 36 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» после 33 игр идет на восьмой позиции.

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