"Барыс" обыграл "Трактор" благодаря дублю Орехова

Хоккей 06 декабря 2018 19:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Астане.

Хоккеисты "Барыса" нанесли поражение "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1.

В составе победителей точными бросками отличились Павел Акользин и Валерий Орехов, у которого дубль. Единственная шайба гостей на счету Александра Рыбакова.

Таким образом, "Барыс", набрав 48 очков, занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. "Трактор", у которого 33 балла, расположился на 9-й строчке.

В следующем матче "Барыс" сыграет в гостях с "Адмиралом", а "Трактор" встретится с "Сибирью". Оба матча пройдут 8 декабря

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" – "Трактор" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: 0:1 – 07:33 Рыбаков (Исаев, Глинкин), 1:1 – 13:32 Орехов (Фрэттин, Дитц), 2:1 – 51:35 Орехов (Фрэттин, Волк), 3:1 – 58:51 Акользин (п.в.).