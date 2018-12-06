"Барыс" обыграл "Трактор" благодаря дублю Орехова - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 19:07Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    "Барыс" обыграл "Трактор" благодаря дублю Орехова

    Встреча прошла в Астане.

    Хоккеисты "Барыса" нанесли поражение "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1.

    В составе победителей точными бросками отличились Павел Акользин и Валерий Орехов, у которого дубль. Единственная шайба гостей на счету Александра Рыбакова.

    Таким образом, "Барыс", набрав 48 очков, занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. "Трактор", у которого 33 балла, расположился на 9-й строчке.

    В следующем матче "Барыс" сыграет в гостях с "Адмиралом", а "Трактор" встретится с "Сибирью". Оба матча пройдут 8 декабря

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    "Барыс" – "Трактор" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

    Голы: 0:1 – 07:33 Рыбаков (Исаев, Глинкин), 1:1 – 13:32 Орехов (Фрэттин, Дитц), 2:1 – 51:35 Орехов (Фрэттин, Волк), 3:1 – 58:51 Акользин (п.в.).

    #кхл#хк барыс#хк трактор
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