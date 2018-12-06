Овечкин занял 4-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 19:38Источник: ForbesАвтор: Гичунцев Артур

    Овечкин занял 4-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

    Об этом сообщает Forbes.

    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Капитан «столичных» занял 4-е место.

    Согласно источнику, хоккеист зарабатывает 14,5 млн долларов в год.

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – $ 19 млн
    2. Джон Таварес («Торонто») – $ 17,3 млн
    3. Кэри Прайс («Монреаль») – $ 15,6 млн
    4. Александр Овечкин («Вашингтон») – $ 14,5 млн
    5. Сидни Кросби («Питтсбург») – $ 14 млн
    6. Джонатан Тэйвз («Чикаго») – $ 13,7 млн
    7. Джейми Бенн («Даллас») – $ 13,1 млн
    8. Патрик Кейн («Чикаго») – $ 12,4 млн
    9. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – $ 12,1 млн
    10. Джон Карлсон («Вашингтон») – $ 12,1 млн

    #нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр
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