Овечкин занял 4-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Об этом сообщает Forbes.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Капитан «столичных» занял 4-е место.
Согласно источнику, хоккеист зарабатывает 14,5 млн долларов в год.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – $ 19 млн
2. Джон Таварес («Торонто») – $ 17,3 млн
3. Кэри Прайс («Монреаль») – $ 15,6 млн
4. Александр Овечкин («Вашингтон») – $ 14,5 млн
5. Сидни Кросби («Питтсбург») – $ 14 млн
6. Джонатан Тэйвз («Чикаго») – $ 13,7 млн
7. Джейми Бенн («Даллас») – $ 13,1 млн
8. Патрик Кейн («Чикаго») – $ 12,4 млн
9. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – $ 12,1 млн
10. Джон Карлсон («Вашингтон») – $ 12,1 млн