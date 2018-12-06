"Витязь" переиграл на домашнем льду "Нефтехимик" - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 21:57Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    "Витязь" переиграл на домашнем льду "Нефтехимик"

    Встреча прошла в Подольске.

    Хоккеисты "Витязя" одержали победу над "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1.

    В составе победителей отличились российский форвард Артем Ильич Швец-Роговой (4-я минута), а также чешский защитник Войтех Мозик (27) и финский форвард Миро Аалтонен (60), поразивший пустые ворота. У гостей шайбу забросил защитник Адам Полашек (50).

    Таким образом, подопечные Валерия Белова набрали 33 очка и вышли на 8-е место в таблице Западной конференции, а клуб из Нижнекамска по-прежнему занимает 10-е место в таблице Восточной Конференции (32 очка).

    В следующем матче "Витязь" сыграет с московским "Динамо", а "Нефтехимик" встретится с "Торпедо". Обе игры пройдут 8 декабря.

    #кхл#хк витязь#хк нефтехимик
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