"Витязь" переиграл на домашнем льду "Нефтехимик"

Хоккей 06 декабря 2018 21:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Подольске.

Хоккеисты "Витязя" одержали победу над "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1.

В составе победителей отличились российский форвард Артем Ильич Швец-Роговой (4-я минута), а также чешский защитник Войтех Мозик (27) и финский форвард Миро Аалтонен (60), поразивший пустые ворота. У гостей шайбу забросил защитник Адам Полашек (50).

Таким образом, подопечные Валерия Белова набрали 33 очка и вышли на 8-е место в таблице Западной конференции, а клуб из Нижнекамска по-прежнему занимает 10-е место в таблице Восточной Конференции (32 очка).

В следующем матче "Витязь" сыграет с московским "Динамо", а "Нефтехимик" встретится с "Торпедо". Обе игры пройдут 8 декабря.