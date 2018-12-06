СКА на своем льду разгромил "Ак Барс"

Хоккей 06 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

СКА одержал уверенную домашнюю победу над "Ак Барсом" (5:1).

В первом периоде хозяева забросили три шайбы усилиями Патрика Херсли (8-я минута) и Сергея Плотникова (13, 20), оформившего дубль.

В следующие 20 минут команда Ильи Воробьева забила еще дважды, авторами заброшенных шайб стали Андрей Кузьменко (25) и Наиль Якупов (29). Гости ответили лишь голом Пола Постмы (34).

СКА идет вторым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (57 очков), "Ак Барс" - третий на Востоке (55 очков).

10 декабря питерский клуб сыграет на выезде с московским "Динамо", казанцы 8 декабря на выезде сразятся со "Слованом".