СКА на своем льду разгромил "Ак Барс" - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    СКА на своем льду разгромил "Ак Барс"

    СКА одержал уверенную домашнюю победу над "Ак Барсом" (5:1).

    В первом периоде хозяева забросили три шайбы усилиями Патрика Херсли (8-я минута) и Сергея Плотникова (13, 20), оформившего дубль.

    В следующие 20 минут команда Ильи Воробьева забила еще дважды, авторами заброшенных шайб стали Андрей Кузьменко (25) и Наиль Якупов (29). Гости ответили лишь голом Пола Постмы (34).

    СКА идет вторым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (57 очков), "Ак Барс" - третий на Востоке (55 очков).

    10 декабря питерский клуб сыграет на выезде с московским "Динамо", казанцы 8 декабря на выезде сразятся со "Слованом".

    #кхл#хк ска#хк ак барс
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