ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, одолев "Авангард"

ЦСКА на домашней площадке одержал победу над омским «Авангардом» (3:2).
Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором зрители увидели четыре гола.
В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров (25-я минута) и оформивший дубль Сергей Толчинский (25, 35), "ястребы" ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве (31). На 48-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова.
Для команды Игоря Никитина эта победа стала 17-й подряд.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (64 очка), "Авангард" идет вторым на Востоке (51 очко).
9 декабря армейцы на своем льду примут "Салават Юлаев", "Авангард" 8 декабря сыграет выездной матч с ХК "Сочи".