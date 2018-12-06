ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, одолев "Авангард"

Хоккей 06 декабря 2018 22:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

ЦСКА на домашней площадке одержал победу над омским «Авангардом» (3:2).

Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором зрители увидели четыре гола.

В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров (25-я минута) и оформивший дубль Сергей Толчинский (25, 35), "ястребы" ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве (31). На 48-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова.

Для команды Игоря Никитина эта победа стала 17-й подряд.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (64 очка), "Авангард" идет вторым на Востоке (51 очко).

9 декабря армейцы на своем льду примут "Салават Юлаев", "Авангард" 8 декабря сыграет выездной матч с ХК "Сочи".