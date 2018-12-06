Хоккеисты "Торпедо" забросили 6 шайб в ворота "Динамо" и прервали серию из четырех поражений - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 22:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Хоккеисты "Торпедо" забросили 6 шайб в ворота "Динамо" и прервали серию из четырех поражений

    Встреча прошла на "Минск-Арене".

    "Торпедо" из Нижнего Новгорода одержало гостевую победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:3.

    В составе победителей отличились Дамир Жафяров, оформивший дубль (10-я минута, 60), Эндрю Кэлоф (32), Денис Паршин (40), Роберт Саболич (46), а также Антон Шенфельд (51).

    Три шайбы "Динамо" забросили Андрей Костицын (8), Дмитрий Буйницкий (9) и Куинтон Хауден (28).

    Таким образом, "Торпедо", набрав 43 очка, вышло на 6-е место в таблице Восточной конференции, а минское "Динамо" по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной Конференции, имея 22 балла.

    В следующем матче минское "Динамо" сыграет с "Витязем" (10 декабря), а "Торпедо" встретится с "Нефтехимиком" (8 декабря).

    #кхл#хк динамо минск#хк торпедо нижний новгород
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