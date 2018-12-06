Зинэтула Билялетдинов: В игре со СКА допустили глупые ошибки

Главный тренер «Ак Барса» после поражения от СКА отметил, что его команде необходимо продолжать работать над недочетами в игре.
- Здесь много не скажешь. К сожалению, игра у нас не получилась. Мы допустили глупые ошибки. В меньшинстве плохо сыграли. После первого периода в счете был слишком большой разрыв. У нас есть вопросы, которые нам надо исправлять. Будем над этим работать, - цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".
Казанский клуб проиграл питерским армейцам на выезде со счетом 1:5.