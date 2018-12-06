Боб Хартли: Мне жаль "Авангард", мы провели одну из лучших игр в сезоне

Хоккей 06 декабря 2018 23:33 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча с ЦСКА.

- Мне очень жаль «Авангард», потому что мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. ЦСКА быстро повел в две шайбы за счет своей игры в большинстве, но мы не сдавались и всю энергию вложили в каждое действие на льду. Мы боролись до конца.

ЦСКА - очень мастеровитая команда. Они играют здорово в любом формате: неважно - «пять на пять» или «пять на четыре». Когда вы остаетесь в положении «три на пять», то рано или поздно вам придется за это заплатить, потому что у них много мастеров, - заявил Хартли.

Матч завершился победой московских армейцев со счетом 3:2.