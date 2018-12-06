Боб Хартли: Мне жаль "Авангард", мы провели одну из лучших игр в сезоне - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 23:33Источник: Чемпионат.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Боб Хартли: Мне жаль "Авангард", мы провели одну из лучших игр в сезоне

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча с ЦСКА.

    - Мне очень жаль «Авангард», потому что мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. ЦСКА быстро повел в две шайбы за счет своей игры в большинстве, но мы не сдавались и всю энергию вложили в каждое действие на льду. Мы боролись до конца.

    ЦСКА - очень мастеровитая команда. Они играют здорово в любом формате: неважно - «пять на пять» или «пять на четыре». Когда вы остаетесь в положении «три на пять», то рано или поздно вам придется за это заплатить, потому что у них много мастеров, - заявил Хартли.

    Матч завершился победой московских армейцев со счетом 3:2.

    #хартли боб#хк авангард#хк цска#кхл
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