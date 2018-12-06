Игорь Никитин: Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 23:50Источник: Чемпионат.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Игорь Никитин: Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча с «Авангардом».

    - Две команды показали хороший хоккей. Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил. Не все ребята были в игре, в тонусе. Был рваный ритм игры. В меньшинстве поймали много на себя, благодарны команде за самоотдачу. Есть нюансы, которые нужно скорректировать, когда играешь против такого сильного соперника. Ребята у нас не глупые, все это понимают. Всегда будоражат игры против сильных соперников. Это вызов. Ребята ждут этих игр, они нравятся не только болельщикам, но и спортсменам.

    В ЛДС ЦСКА особая атмосфера, так как много больших игр прошло здесь. Ребята с удовольствием окунулись в атмосферу. Переключения в таком плотном графике идут только на пользу, - цитирует Никитина "Чемпионат".

    Матч завершился победой армейцев со счетом 3:2.

    #хк цска#кхл#хк авангард#никитин игорь
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