Игорь Никитин: Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил

Хоккей 06 декабря 2018 23:50 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча с «Авангардом».

- Две команды показали хороший хоккей. Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил. Не все ребята были в игре, в тонусе. Был рваный ритм игры. В меньшинстве поймали много на себя, благодарны команде за самоотдачу. Есть нюансы, которые нужно скорректировать, когда играешь против такого сильного соперника. Ребята у нас не глупые, все это понимают. Всегда будоражат игры против сильных соперников. Это вызов. Ребята ждут этих игр, они нравятся не только болельщикам, но и спортсменам.

В ЛДС ЦСКА особая атмосфера, так как много больших игр прошло здесь. Ребята с удовольствием окунулись в атмосферу. Переключения в таком плотном графике идут только на пользу, - цитирует Никитина "Чемпионат".

Матч завершился победой армейцев со счетом 3:2.