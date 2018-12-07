«Колумбус» обыграл в гостях «Филадельфию», Панарин отдал 2 голевых паса

Хоккей 07 декабря 2018 06:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Джекетс».

Хоккеисты «Колумбуса» одержали гостевую победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

3 шайбы «Филадельфии» на счету Клода Жиру и Трэвиса Санхайма, у которого дубль, а в составе гостей отличились Сет Джонс (дубль) Брэндон Дубински и Бун Дженнер.

Отметим, что российский форвард «Колумбуса» Артемий Панарин отдал 2 голевых паса при показателе полезности «+1», нанёс 2 броска в створ и сделал 2 блок-шота за 17.39 на льду (4.00 – в большинстве). Его одноклубник – голкипер Сергей Бобровский – отразил 23 броска из 26.

Другой российский игрок – защитник «Филадельфии» Иван Проворов – нанес 3 броска. Также в его активе 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 25.12 (первый показатель по игровому времени в команде).

Таким образом, «Колумбус», набрав 34 очка, вышел на 4-е место место в таблице Восточной конференции, а «Филадельфия» по-прежнему занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

Следующий матч «Джекетс» проведут против «Вашингтона» 8 декабря, а «Филадельфия» днем позже встретится с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Коламбус» – 3:4 (1:2, 0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 5 Жиру (Кутюрье, Конекны), 1:1 – 7 Джонс (Дубински, Бьоркстранн), 1:2 – 18 Дубински (Панарин, Харрингтон), 1:3 – 45 Дженнер (Панарин), 2:3 – 52 Санхайм (Конекны, Жиру), 3:3 – 54 Санхайм (Гостисбеер, Ворачек), 3:4 – 60 Джонс (Эткинсон).