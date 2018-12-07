Кучеров помог «Тампе» одержать победу над «Бостоном»

Хоккей 07 декабря 2018 06:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг».

Хоккеисты «Тампы-Бэй» заработали три очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

В составе победителей отличились Брейден Пойнт (15-я минута), Мэтью Жозеф (43) и Энтони Чирелли (45). У гостей 2 шайбы забросили Давид Пастрняк (2) и Давид Крейчи (59).

Отметим, что российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отдал голевой пас, а защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 17 секунд.

Таким образом, «Лайтнинг», набрав 45 очков, продолжают лидировать в таблице Западной конференции. У «Бостона» 32 балла и 7-я позиция.

Следующий матч «молнии» проведут с «Колорадо», а «Бостон» сыграет против «Торонто». Обе игры пройдут 9 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 2 Пастрняк (Кейв), 1:1 – 14 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 2:1 – 42 Жозеф (Джирарди, Киллорн), 3:1 – 44 Чирелли, 3:2 – 58 Крейчи (Бэкес, Пастрняк).