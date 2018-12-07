«Вашингтон» победил «Аризону», Овечкин забросил шайбу, Кузнецов и Орлов набрали по одному очку - Советский спорт
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Хоккей07 декабря 2018 07:53Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Вашингтон» победил «Аризону», Овечкин забросил шайбу, Кузнецов и Орлов набрали по одному очку

Встреча прошла на «Хила Ривер-Арене».

Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2 в пользу гостей.

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин сыграл 17 минут 44 секунды и отметился заброшенной шайбой.

Одноклубники Овечкина – Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – отдали по одной голевой передаче.

Таким образом, «столичные», набрав 35 очков, занимают 4-е место в таблице Западной конференции, а «Койотс» расположились на 11-й строчке Восточной конференции, заработав 28 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Коламбуса», а «Аризона» встретится с «Сан-Хосе». Обе игры пройдут 9 декабря.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Вашингтон» – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Фишер (Степан), 04:48 – 1:0; Врана (Коннолли, Кузнецов), 25:27 –1:1; Круз (Казинс, Истерли), 26:59 – 2:1; Нисканен (Бойд, Копли), 36:00 – 2:2; Бураковски (Нисканен, Орлов), 55:18 – 2:3; Овечкин (Бекстрем), 59:57 – 2:4.

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#хк аризона койотис
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