Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Айлендерс»

Хоккей 07 декабря 2018 08:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз».

Хоккеисты «Питтсбурга» одержали победу над «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:2.

В составе победителей отличились Крис Летанг (9-я, 20-я минуты), Райли Шихэн (28) с передачи россиянина Евгения Малкина, Фил Кессел (33, 38) и Сидни Кросби (54). У гостей две шайбы забросили Брок Нельсон (18) и Андерс Ли (45).

Таким образом, «Питтсбург», набрав 29 очков, вышел на 7-е место в таблице Западной конференции, а подопечные Барри Тротца занимают 10-ю позицию, заработав 29 баллов.

В следующем матче «Пингвинз» сыграют против «Оттавы», а клуб из Нью-Йорка – против «Детройта». Оба матча пройдут 9 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Айлендерс» – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 8 Летанг (Кессел, Брассар), 1:1 – 17 Нелсон (Мэйфилд, Кюнхакль), 2:1 – 19 Летанг (Думулин, Раст), 3:1 – 27 Шейэн (Олексяк, Малкин), 4:1 – 32 Кессел, (Генцел, Кросби), 5:1 – 37 Кессел (Генцел, Кросби), 5:2 – 44 Ли (Пулок), 6:2 – 53 Кросби (Генцел, Кессел)