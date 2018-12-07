Джон Купер: От возвращения на лед Василевского отделяют пара недель - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 09:54Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Джон Купер: От возвращения на лед Василевского отделяют пара недель

    Голкипер «Тампы-Бэй» продолжает восстановление после перелома стопы.

    Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал о восстановлении голкипера Андрея Василевского, который в середине ноября получил перелом стопы.

    «От возвращения его отделяют пара недель, – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. – Скоро он начнется кататься, тогда мы будем знать больше.

    Но даже после возвращения на лед ему предстоит пройти немаленький путь. Так что мы лишь немного приблизились к результату».

    Напомним, 14 ноября 24-летний российский голкипер получил травму на тренировке, после чего пропустил уже 11 матчей команды.

    Изначально планировалось, что на восстановление у Василевского уйдет от четырех до шести недель.

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