Джон Купер: От возвращения на лед Василевского отделяют пара недель

Голкипер «Тампы-Бэй» продолжает восстановление после перелома стопы.
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал о восстановлении голкипера Андрея Василевского, который в середине ноября получил перелом стопы.
«От возвращения его отделяют пара недель, – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. – Скоро он начнется кататься, тогда мы будем знать больше.
Но даже после возвращения на лед ему предстоит пройти немаленький путь. Так что мы лишь немного приблизились к результату».
Напомним, 14 ноября 24-летний российский голкипер получил травму на тренировке, после чего пропустил уже 11 матчей команды.
Изначально планировалось, что на восстановление у Василевского уйдет от четырех до шести недель.