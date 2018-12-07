Джон Купер: От возвращения на лед Василевского отделяют пара недель

Хоккей 07 декабря 2018 09:54 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Голкипер «Тампы-Бэй» продолжает восстановление после перелома стопы.

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал о восстановлении голкипера Андрея Василевского, который в середине ноября получил перелом стопы.

«От возвращения его отделяют пара недель, – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. – Скоро он начнется кататься, тогда мы будем знать больше.

Но даже после возвращения на лед ему предстоит пройти немаленький путь. Так что мы лишь немного приблизились к результату».

Напомним, 14 ноября 24-летний российский голкипер получил травму на тренировке, после чего пропустил уже 11 матчей команды.

Изначально планировалось, что на восстановление у Василевского уйдет от четырех до шести недель.