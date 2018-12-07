Артемий Панарин: Оценивать себя буду по рынку

Хоккей 07 декабря 2018 10:01 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Контракт форварда с «Коламбусом» истекает по окончании сезона.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин высказался о том, на какую сумму рассчитывает подписать новый контракт.

«Это тяжелейший вопрос, на него невозможно ответить, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Буду ориентироваться по рынку.

Как сыграю, так и сыграю. У меня уже были три неплохих года в НХЛ, будем складывать и, исходя из этого, говорить цену».

В нынешнем сезоне 27-летний российский нападающий набрал 31 (7+24) очко в 27 матчах. Действующий контракт Панарина с «Коламбусом» истекает по окончании нынешнего сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.