Коди Фрэнсон: Выходить на лед в КХЛ – одно удовольствие

Хоккей 07 декабря 2018 13:09 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Канадец проводит первый сезон в России.

Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон рассказал о впечатлениях от российского хоккея.

– Когда ждал визу, то был в Риге и посмотрел их матч, чтобы понять, как они играют в большинстве, как действуют с шайбой, как прессингуют, – сказал 31-летний канадец в интервью официальному сайту КХЛ. – На самом деле чувствовал себя студентом, который хочет понять, как здесь играют в хоккей. Здесь больше пространства для маневра, ты должен знать против кого играешь, кто силен один на один, очень много вещей, в которых нужно разобраться с самого начала.

– Что вам больше всего понравилось в России за эти месяцы?

– Здесь очень хороший хоккей. Столько классных игроков и команд, что одно удовольствие выходить на лед. В клубе все построено на высшем уровне, меня все устраивает, плюс поездки в новые города. Великолепный жизненный опыт, в том числе и для моей семьи, которая сейчас здесь. Скоро уже праздники и будет интересно посмотреть, как в России празднуют Новый год.

В нынешнем сезоне Фрэнсон провел 31 матч и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафа.