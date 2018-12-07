Коди Фрэнсон: Выходить на лед в КХЛ – одно удовольствие - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 13:09Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    Коди Фрэнсон: Выходить на лед в КХЛ – одно удовольствие

    Канадец проводит первый сезон в России.

    Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон рассказал о впечатлениях от российского хоккея.

    – Когда ждал визу, то был в Риге и посмотрел их матч, чтобы понять, как они играют в большинстве, как действуют с шайбой, как прессингуют, – сказал 31-летний канадец в интервью официальному сайту КХЛ. – На самом деле чувствовал себя студентом, который хочет понять, как здесь играют в хоккей. Здесь больше пространства для маневра, ты должен знать против кого играешь, кто силен один на один, очень много вещей, в которых нужно разобраться с самого начала.

    – Что вам больше всего понравилось в России за эти месяцы?
    – Здесь очень хороший хоккей. Столько классных игроков и команд, что одно удовольствие выходить на лед. В клубе все построено на высшем уровне, меня все устраивает, плюс поездки в новые города. Великолепный жизненный опыт, в том числе и для моей семьи, которая сейчас здесь. Скоро уже праздники и будет интересно посмотреть, как в России празднуют Новый год.

    В нынешнем сезоне Фрэнсон провел 31 матч и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафа.

    #кхл#хк авангард#фрэнсон коди
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