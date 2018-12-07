Вильям Нюландер: Для первого раза сыграл нормально

Хоккей 07 декабря 2018 14:21 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед провел первый матч после подписания нового контракта с «Торонто».

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал свой первый матч в сезоне.

22-летний швед, подписавший с «кленовыми листьями» контракт на прошлой неделе, провел в матче с «Детройтом» (4:5 OT) 12 минут 29 секунд, из них 3:06 – в большинстве.

«Я чувствовал себя нормально, – приводит слова Нюландера официальный сайт НХЛ. – Есть большая разница между тренировками и игрой. По ходу игры я чувствовал себя все лучше, так что для первого раза нормально».

Отметим, что Нюландер играл в звене с Остоном Мэттьюзом и Патриком Марло. При этом в последние десять минут третьего периода главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок не выпускал Нюландера на лед.