Анисин продолжит карьеру в Румынии - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 14:49Автор: Липкин Антон

    Анисин продолжит карьеру в Румынии

    Форвард стал пятым российским легионером в «Чиксереде».

    Нападающий Михаил Анисин стал игроком румынской «Чиксереды», сообщает официальный аккаунт клуба в Facebook.

    30-летний российский форвард стал пятым российским легионером в команде, в которой заменил Алексея Михнова, перешедшего в «Северсталь».

    Также за «Чиксереду» выступают защитники Вячеслав Белов, Виталий Шулаков, а также форварды Константин Панов и Андрей Таратухин.

    В прошлом сезоне Анисин провел 11 матчей за московское «Динамо» в КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–5» и шести минутах штрафа.

    Отметим, что «Чиксереда» лидирует в Erste Liga, набрав в 29 матчах 66 очков. В этой лиге выступают клубы из Австрии, Венгрии и Румынии.

    #erste liga#хк чиксереда#анисин михаил
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