Анисин продолжит карьеру в Румынии

Хоккей 07 декабря 2018 14:49 Автор: Липкин Антон

Форвард стал пятым российским легионером в «Чиксереде».

Нападающий Михаил Анисин стал игроком румынской «Чиксереды», сообщает официальный аккаунт клуба в Facebook.

30-летний российский форвард стал пятым российским легионером в команде, в которой заменил Алексея Михнова, перешедшего в «Северсталь».

Также за «Чиксереду» выступают защитники Вячеслав Белов, Виталий Шулаков, а также форварды Константин Панов и Андрей Таратухин.

В прошлом сезоне Анисин провел 11 матчей за московское «Динамо» в КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–5» и шести минутах штрафа.

Отметим, что «Чиксереда» лидирует в Erste Liga, набрав в 29 матчах 66 очков. В этой лиге выступают клубы из Австрии, Венгрии и Румынии.