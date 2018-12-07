Александр Георгиев: Буду очень рад вызову в сборную России в будущем

Хоккей 07 декабря 2018 15:44 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Голкипер «Рейнджерс» родился в Болгарии, но считает себя россиянином.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, что считает себя россиянином.

«Я себя ощущаю москвичом, – сказал 22-летний вратарь в интервью Sport24.ru. – Родители туда переехали, когда мне еще годика не было, жил я в столице России до 18 лет. Москву считаю своим первым домом.

За сборную России я играл на молодежном чемпионате мира, считаю себя россиянином. И очень буду рад вызову в национальную команду в будущем.

Был в Болгарии летом, с родителями на неделю поехали на море. Родственники остались, но не близкие».

Напомним, Георгиев родился в Болгарии, у него двойное гражданство – Болгарии и России.

В 2016 году он выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира и стал серебряным призером.

В нынешнем сезоне на его счету четыре победы в восьми матчах, 89,9 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,37 гола за игру.