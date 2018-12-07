«Автомобилист» в овертайме взял верх над «Амуром»

Хоккей 07 декабря 2018 19:41 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме обыграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

У победителей шайбы забросили Франсис Паре (13-я и 45-я минуты), Найджел Доус (26), Стефан Да Коста (58) и Денис Бодров (62). В составе проигравших отличились Игорь Руденков (38), Кирилл Рассказов (47), Вячеслав Ушенин (52) и Томаш Зогорна (58).

После этой победы «Автомобилист» набрал 59 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 25 баллов, располагается на шестом месте.