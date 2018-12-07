«Автомобилист» в овертайме взял верх над «Амуром» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Фортуна
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Интер М
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:45
    Монако
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Леганес
    Хетафе
    0
    0
    • Хоккей07 декабря 2018 19:41Источник: «Советский спорт»

    «Автомобилист» в овертайме взял верх над «Амуром»

    Хоккеисты «Автомобилиста» в овертайме обыграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

    У победителей шайбы забросили Франсис Паре (13-я и 45-я минуты), Найджел Доус (26), Стефан Да Коста (58) и Денис Бодров (62). В составе проигравших отличились Игорь Руденков (38), Кирилл Рассказов (47), Вячеслав Ушенин (52) и Томаш Зогорна (58).

    После этой победы «Автомобилист» набрал 59 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 25 баллов, располагается на шестом месте.

    #кхл#хк автомобилист#хк амур
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта