«Йокерит» на выезде всухую переиграл «Локомотив» - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 21:44Источник: «Советский спорт»

    «Йокерит» на выезде всухую переиграл «Локомотив»

    Хоккеисты «Йокерита» взяли верх над «Локомотивом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

    В составе финской команды дублем отметился Стив Мозес (20-я и 22-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Ессе Йоэнсуу (31).

    Отметим, что голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 36 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    После этой победы «Йокерит» набрал 50 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», имея в активе 49 баллов, опустился на четвертое место.

    #кхл#хк йокерит#хк локомотив
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