«Северсталь» в овертайме переиграла «Куньлунь»

Хоккей 07 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Северстали» в овертайме одержали победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе череповецкой команды заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Владислав Кодола (61).

После этой игры «Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь», имея в активе 34 балла, занимает восьмое место на «Востоке».