«Северсталь» в овертайме переиграла «Куньлунь»

Хоккеисты «Северстали» в овертайме одержали победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время матча в составе череповецкой команды заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Владислав Кодола (61).
После этой игры «Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь», имея в активе 34 балла, занимает восьмое место на «Востоке».