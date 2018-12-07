«Северсталь» в овертайме переиграла «Куньлунь» - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»

    «Северсталь» в овертайме переиграла «Куньлунь»

    Хоккеисты «Северстали» в овертайме одержали победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

    В основное время матча в составе череповецкой команды заброшенной шайбой отметился Вадим Кудако (14-я минута). У китайского клуба отличился Брэндон Ип (58).

    В овертайме победный бросок на свой счет записал Владислав Кодола (61).

    После этой игры «Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь», имея в активе 34 балла, занимает восьмое место на «Востоке».

    #хк северсталь#кхл#хк куньлунь ред стар
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