Дмитрий Квартальнов: Третий период нам не удался – «Йокерит» играл спокойно, на классе - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 23:02Источник: ХК «Локомотив»

    Дмитрий Квартальнов: Третий период нам не удался – «Йокерит» играл спокойно, на классе

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

    - Третий период нам совсем не удался - соперник играл спокойно, на классе, а мы не знали, что делать... Согласен, что первый период был за «Локомотивом», но в целом рассчитывали на немного другую игру, пусть на старте и получалось. Бросали, добивали, но... серьезной угрозы не было. Нужно было лучше сыграть на «пятаке», - приводит слова Квартальнова пресс-служба ярославской команды.

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