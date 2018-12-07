Дмитрий Квартальнов: Третий период нам не удался – «Йокерит» играл спокойно, на классе

Хоккей 07 декабря 2018 23:02 Источник: ХК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

- Третий период нам совсем не удался - соперник играл спокойно, на классе, а мы не знали, что делать... Согласен, что первый период был за «Локомотивом», но в целом рассчитывали на немного другую игру, пусть на старте и получалось. Бросали, добивали, но... серьезной угрозы не было. Нужно было лучше сыграть на «пятаке», - приводит слова Квартальнова пресс-служба ярославской команды.