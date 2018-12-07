Нападающий «Локомотива» Каюмов был удален за удар судьи (видео)

Хоккей 07 декабря 2018 23:14 Источник: КХЛ

Форвард «Локомотива» Артур Каюмов был удален до конца домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

В третьем периоде Каюмов провел жесткий силовой прием против защитника финской команды Йеспера Йенсена, после чего на площадке завязалась драка, в ходе которой Каюмов нанес одному из судей удар в лицо.

В итоге 20-летний нападающий ярославской команды получил удаление 5+20 за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьей.

Добавим, что после этой победы «Йокерит» набрал 50 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», имея в активе 49 баллов, опустился на четвертое место.