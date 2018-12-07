Рижское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву», потерпев шестое поражение подряд - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 23:19Источник: «Советский спорт»

    Рижское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву», потерпев шестое поражение подряд

    Хоккеисты рижского «Динамо» уступили «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

    В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Владислав Лукин ( 3-я минута), Петр Хохряков (5), дубль на свой счет записал Йоонас Кемппайнен (40, 59). У рижской команды отличились Кристапс Сотниекс (28) и Виталий Павлов (37).

    После этой победы «Салават Юлаев» набрал 44 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 32 балла, занимает девятое место на «Западе».

    #кхл#хк динамо рига#хк салават юлаев
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