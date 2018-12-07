Лаури Марьямяки: В третьем периоде «Йокерит» сыграл умно и строго в обороне

Хоккей 07 декабря 2018 23:25 Источник: ХК «Локомотив»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:0).

- «Локомотив» начал матч очень сильно, нам пришлось много играть в меньшинстве. В дальнейшем «Йокерит» действовал лучше, удалось забить хорошие голы. В третьем периоде играли умно и строго в обороне, - передает слова Марьямяки официальный сайт «Локомотива».

Добавим, что после этой победы «Йокерит» набрал 50 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», имея в активе 49 баллов, опустился на четвертое место.