Лаури Марьямяки: В третьем периоде «Йокерит» сыграл умно и строго в обороне - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 23:25Источник: ХК «Локомотив»

    Лаури Марьямяки: В третьем периоде «Йокерит» сыграл умно и строго в обороне

    Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:0).

    - «Локомотив» начал матч очень сильно, нам пришлось много играть в меньшинстве. В дальнейшем «Йокерит» действовал лучше, удалось забить хорошие голы. В третьем периоде играли умно и строго в обороне, - передает слова Марьямяки официальный сайт «Локомотива».

    Добавим, что после этой победы «Йокерит» набрал 50 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», имея в активе 49 баллов, опустился на четвертое место.

    #кхл#хк йокерит#хк локомотив#марьямяки лаури
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