Андрей Разин: Беда у «Северстали» с игрой в большинстве - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 00:28Источник: ХК «Северсталь»

    Андрей Разин: Беда у «Северстали» с игрой в большинстве

    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

    - Первый период мы провели очень здорово. К сожалению, забили только один гол. Немножко остановились во втором, но хотелось бы, чтобы добавили. Беда у нас с игрой в большинстве, но все равно благодарен ребятам, что, пропустив, у них не было паники, действовали достаточно уверенно. Хороший гол забили в овертайме.

    - Кодола забрасывает во втором матче подряд. Как оцените его игру?
    - Не хотелось бы перехвалить парня. Он получил приглашение в сборную Белоруссии, мы ему это приглашение «зарубили», он остаётся. Видно, что парень прогрессирует. В тех четырёх играх, которые я провёл у руля «Северстали», он имеет моменты, и это полностью его заслуга. Повторюсь, не хочется его перехвалить, ему ещё нужно работать и работать, - цитирует Разина пресс-служба клуба.

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