Андрей Разин: Беда у «Северстали» с игрой в большинстве

Хоккей 08 декабря 2018 00:28 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

- Первый период мы провели очень здорово. К сожалению, забили только один гол. Немножко остановились во втором, но хотелось бы, чтобы добавили. Беда у нас с игрой в большинстве, но все равно благодарен ребятам, что, пропустив, у них не было паники, действовали достаточно уверенно. Хороший гол забили в овертайме.

- Кодола забрасывает во втором матче подряд. Как оцените его игру?

- Не хотелось бы перехвалить парня. Он получил приглашение в сборную Белоруссии, мы ему это приглашение «зарубили», он остаётся. Видно, что парень прогрессирует. В тех четырёх играх, которые я провёл у руля «Северстали», он имеет моменты, и это полностью его заслуга. Повторюсь, не хочется его перехвалить, ему ещё нужно работать и работать, - цитирует Разина пресс-служба клуба.