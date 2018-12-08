Николай Цулыгин: Во втором периоде удаления сломали игру, и мы упустили инициативу

Хоккей 08 декабря 2018 00:51 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:2).

- Очень нужная для нас победа. Мы знали, что рижское «Динамо» играет дома хорошо и предупреждали об этом ребят. Хорошо начали, во втором периоде удаления сломали где-то игру, и мы упустили инициативу. Но здорово, что использовали свое большинство. В третьем периоде, можно сказать, что ребята очень здорово отыграли в меньшинстве – пластались. Три удаления подряд мы выстояли, а затем забили в пустые ворота и выиграли игру. Победу можно назвать командной: все сплотились, боролись и отдали все, что нужно, - приводит слова Цулыгина пресс-служба команды.