«Сент-Луис» в гостях обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» дома разгромил «Миннесоту» - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 08:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Сент-Луис» в гостях обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» дома разгромил «Миннесоту»

    В рамках регулярного чемпионата в НХЛ состоялись матчи игрового дня.

    «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой гостей с минимальным счетом – 1:0.

    Единственный гол в матче на счету Александера Стина.

    Российский форвард Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 15 секунд. Иван Барбашев также принимал участие в игре.

    «Виннипег» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сент-Луис» - 13-й.

    В другом матче дня «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» - 7:2.

    В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, Алекс Чиассон и Дарнелл Нурс. У «Миннесоты» смогли отличиться Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.

    Отметим, что за «Эдмонтон» дебютировал Валентин Зыков, который провел на льду 11 минут 41 секунду.

    «Эдмонтон» занимает 10-е место в турнирной таблице на Западе, «Миннесота» идет на девятой позиции.

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