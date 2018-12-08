«Сент-Луис» в гостях обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» дома разгромил «Миннесоту»

Хоккей 08 декабря 2018 08:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В рамках регулярного чемпионата в НХЛ состоялись матчи игрового дня.

«Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой гостей с минимальным счетом – 1:0.

Единственный гол в матче на счету Александера Стина.

Российский форвард Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 15 секунд. Иван Барбашев также принимал участие в игре.

«Виннипег» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сент-Луис» - 13-й.

В другом матче дня «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» - 7:2.

В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, Алекс Чиассон и Дарнелл Нурс. У «Миннесоты» смогли отличиться Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.

Отметим, что за «Эдмонтон» дебютировал Валентин Зыков, который провел на льду 11 минут 41 секунду.

«Эдмонтон» занимает 10-е место в турнирной таблице на Западе, «Миннесота» идет на девятой позиции.