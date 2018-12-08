Андрей Скабелка: Победу «Барыса» над «Адмиралом» можно назвать командной

Хоккей 08 декабря 2018 13:52 Источник: ХК «Барыс» Автор: Сметанникова Дарья

«Барыс» в гостях обыграл «Адмирал» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча во Владивостоке.

«Очень тяжелый матч, у «Адмирала» было время подготовиться к матчу, у нас, к сожалению, такой возможности не было, но это не для оправдания. Хороший матч, соперник здорово двигался, создавал давление на наши ворота, нам было непросто справляться с этим, поэтому эту победу можно назвать командной. Мы довольны результатом, готовимся к следующему матчу», - цитирует Скабелку пресс-служба команды.

«Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» идет на пятой строчке.

В следующем матче «Адмирал» 18 декабря примет московское «Динамо». «Барыс» 10 декабря сыграет в гостях с «Амуром».