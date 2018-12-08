Андрей Скабелка: Победу «Барыса» над «Адмиралом» можно назвать командной - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    2-й тайм
    Крылья Советов
    Ростов
    1
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 15:00
    ЦСКА
    Енисей
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 15:00
    Атлетико М
    Алавес
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 15:30
    Борнмут
    Ливерпуль
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    Фрозиноне
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Вольфсбург
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Локомотив М
    Оренбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Бавария
    Нюрнберг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Шальке-04
    Боруссия Д
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 18:00
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 18:15
    Валенсия
    Севилья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Кальяри
    Рома
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 20:00
    Анжи
    Спартак М
    0
    0
    • Хоккей08 декабря 2018 13:52Источник: ХК «Барыс»Автор: Сметанникова Дарья

    Андрей Скабелка: Победу «Барыса» над «Адмиралом» можно назвать командной

    «Барыс» в гостях обыграл «Адмирал» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча во Владивостоке.

    «Очень тяжелый матч, у «Адмирала» было время подготовиться к матчу, у нас, к сожалению, такой возможности не было, но это не для оправдания. Хороший матч, соперник здорово двигался, создавал давление на наши ворота, нам было непросто справляться с этим, поэтому эту победу можно назвать командной. Мы довольны результатом, готовимся к следующему матчу», - цитирует Скабелку пресс-служба команды.

    «Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» идет на пятой строчке.

    В следующем матче «Адмирал» 18 декабря примет московское «Динамо». «Барыс» 10 декабря сыграет в гостях с «Амуром».

    #скабелка андрей#хк барыс#хк адмирал#кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта