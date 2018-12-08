Сергей Светлов: Игра «Адмирала» только строится

Хоккей 08 декабря 2018 13:55 Источник: ХК «Барыс» Автор: Сметанникова Дарья

«Адмирал» дома проиграл «Барысу» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог матча во Владивостоке.

«Соперника с победой, с хорошей игрой, игра была интересная, напряженная, до конца матча не ясен был результат матча. Создавали моменты, неплохие, хорошие, но проблемы с их реализацией, не всё получилось так, как хотелось, были ошибки, но тем не менее это хоккей, наша игра только строится», - приводит слова Светлова пресс-служба «Барыса».

«Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» идет на пятой строчке.

В следующем матче «Адмирал» 18 декабря примет московское «Динамо». «Барыс» 10 декабря сыграет в гостях с «Амуром».