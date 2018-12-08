Гол Щехуры в овертайме помог «Трактору» обыграть «Сибирь»

Хоккей 08 декабря 2018 16:33 Источник: «Советский спорт»

Встреча прошла на домашней арене новосибирского клуба.

Хоккеисты «Трактора» нанесли домашнее поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:2 ОТ.

В составе победителей отличились Егор Дугин (8-я минута), а также Пол Щехура (65). Единственную шайбу у хозяев забросил Владимир Первушин (36).

Таким образом, «Трактор» вышел на 9-е место в таблице Восточной конференции. У «Сибири» – 28 баллов и 11-я позиция.

17 декабря клуб из Челябинска сыграет против «Нефтехимика», а команда из Новосибирска встретится днем позже с «Локомотивом».