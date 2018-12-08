Игорь Уланов: Как-то, видимо, не с той ноги сегодня встали

Хоккей 08 декабря 2018 18:43 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск) Автор: Гичунцев Артур

Следующий матч магнитогорский клуб против «Авангарда», а «Спартак» сыграет с «Автомобилистом». Обе игры пройдут 10 декабря.

Наставник московского «Спартака» Игорь Уланов дал комментарий после поражения от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:7).

"Мы со своей стороны, конечно, не ожидали такого результата. Вроде команда была на подъеме, мы вышли неплохо, но, возможно, первый гол нас как-то расслабил. Потом были 1:1, затем 2:2. Думаю, болельщикам понравилась игра. В итоге десять голов.

Что касается статистики, то по броскам мы выиграли, по вбрасываниям выиграли, по блокированным тоже выиграли, а в итоге оказалось, что не угадали ни одной буквы. Конечно, и меньшинство нас подвело, и свое большинство не использовали. Как-то, видимо, не с той ноги сегодня встали. Тем не менее будем работать и смотреть, где допустили ошибки. Будем вносить коррективы. Еще много игр впереди. Будем стремиться к лучшему", – сказал специалист, чьи слова приводит официальный сайт «Металлурга».