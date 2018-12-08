«Сочи» одержал победу над «Авангардом» благодаря голу Томилина

Хоккей 08 декабря 2018 19:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

«Сочи» на своем льду обыграл омский «Авангард» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Роберт Росен, Никита Точинский и Артем Томилин. У гостей ворота поразили Денис Зернов и Никита Пивцакин.

Таким образом, «Сочи» набрал 39 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», у которого 51 балл, идет вторым на «Востоке».

Следующий матч «Сочи» проведет против «Нефтехимика», а клуб из Омска сыграет с магонитогорским «Метталургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Авангард» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Росен (Архипов), 00:13 – 1:0. Точинский, 04:46 – 2:0. Зернов (Широков, Франсон), 19:31 – 2:1. Томилин (Зборовский, Алтыбармакян), 25:13 – 3:1. Пивцакин (Петров, Галимов), 51:26 – 3:2.