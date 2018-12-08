Нападающий «Локомотива» Каюмов, ударивший арбитра, дисквалифицирован на 13 матчей - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 20:02Источник: КХЛ

    Нападающий «Локомотива» Каюмов, ударивший арбитра, дисквалифицирован на 13 матчей

    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Артура Каюмова на 13 матчей.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Артура Каюмова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

    Кроме этого, оставить без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п.1.30. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.

    В соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», то он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

    Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

    #кхл#хк локомотив#хк йокерит
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